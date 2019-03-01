Uzay'a Gönderilen Maymun Ham'a Ne Oldu? *ham'ın Üzücü Hikayesi*
1 saat önce
Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı.
Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı. Dünya ülkeleri uzay araştırmalarında öncü olmak için sürekli birbirleri ile rekabet halinde oldular.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:49 Kaynak: Youtube
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