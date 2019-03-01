Son Dakika Haberleri: Uzay'a Gönderilen Maymun Ham'a Ne Oldu? *ham'ın Üzücü Hikayesi*

Uzay'a Gönderilen Maymun Ham'a Ne Oldu? *ham'ın Üzücü Hikayesi*

1 saat önce

Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı.

Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı. Dünya ülkeleri uzay araştırmalarında öncü olmak için sürekli birbirleri ile rekabet halinde oldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:49 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:23:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzay'a Gönderilen Maymun Ham'a Ne Oldu? *ham'ın Üzücü Hikayesi*
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]