Uzay'a Gönderilen Maymun Ham'a Ne Oldu? *ham'ın Üzücü Hikayesi*

Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı.

Tarih boyunca ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri alanda sınırlı kalmadı. Dünya ülkeleri uzay araştırmalarında öncü olmak için sürekli birbirleri ile rekabet halinde oldular.

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