"Uzay Bilimleri Sempozyumu" düzenlendi

Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Uzay Bilimleri Sempozyumu"nda, konunun uzmanlarınca uzay üzerine yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "Gel, Gör, Bil" temasıyla düzenlenen sempozyum, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumda konuşan Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, uzayla ilgili yapılan çalışmaların hemen sonuç vermeyeceğini, sabır gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin uzaya yönelik hedeflerini içeren projelerin ilerleyen yıllarda sonuç vermeye başlayacağını anlatan Küçük, gençlerin ve ailelerin uzay kavramına gönül vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Uzay çalışmalarının sosyolojiden tarihe ve tıp bilimine kadar bütün iş sahalarını ilgilendirdiğini belirten Küçük, insanlığın uzayı merak edip bilinenin ötesine geçmek istediğini ancak uzay görevinin riskli, maliyetli, gelişiminin uzun olduğunu kaydetti.

Uzaya gönderilen uyduların desteğiyle küresel iletişimin sağlandığına ve navigasyon uydularıyla yaşamın kolaylaştığına işaret eden Küçük, iklim değişikliğiyle ilgili araştırma ve keşif anlamında da uyduların önemine dikkati çekti.

Uzayın keşfi, uzay üzerine yapılan çalışmalar, Türkiye'nin uzay hedefleri ve uzay mimarisinin detaylarıyla ele alınması amacıyla düzenlenen sempozyumda, TÜRKSAT, TÜBİTAK, üniversiteler ve savunma sanayisi sektöründen uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.