Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi" devam ediyor.

7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi

Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var

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