“Uzay çalışmalarında özel sektör de yer almalı”
43 dakika önce
MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun katıldığı etkinlikte, 'Dünyada ve Türkiye'de Uydu Teknolojileri' konusu ele alındı.
MÜSİAD Bursa
Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu
'nun katıldığı etkinlikte, 'Dünyada ve Türkiye
'de Uydu Teknolojileri' konusu ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:30
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