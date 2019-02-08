Son Dakika Haberleri: “Uzay çalışmalarında özel sektör de yer almalı”

“Uzay çalışmalarında özel sektör de yer almalı”

43 dakika önce

MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun katıldığı etkinlikte, 'Dünyada ve Türkiye'de Uydu Teknolojileri' konusu ele alındı.

“Uzay çalışmalarında özel sektör de yer almalı”, System.String[]
MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezinde düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun katıldığı etkinlikte, 'Dünyada ve Türkiye'de Uydu Teknolojileri' konusu ele alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:30 

Bursa, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kuzu, Ekonomi
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