Uzay Canavarları ve Uzay Dansı! - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Hubble Uzay Teleskobu ile çekilmiş iki tuhaf ama bir o kadar da harika iki görüntü paylaştı. İlki için yapılan yorum "uzayda canavarlar," diğerine yapılan yorum da "uzayda görülen tehlikeli bir dans."

Bir süpernova artığı olan ilk görüntü patlamış yıldızdan artakalanları gösteriyor. Bir süpernova oluşması için bir yıldızın yakıtı bitip yerçekimi yüzünden yıldız içine kapanıp patlaması gerekiyor.

Görüntüsü paylaşılan süpernova 'vahşi ve kaotik bir gaz ve toz yığını' olarak tarif ediliyor. Samanyolu'ndan 160 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu (Large Magellanic Cloud) galaksisinde yer alıyor. Bu obje artık N 63A olarak biliniyor.

100 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

Diğer görüntü ise bir şekilde birbirine dokunan iki sarmal galaksiyi gösteriyor.

NASA bu görüntüyü "adeta birbiriyle dans eden iki galaksi" diye tanımlıyor.

Ortak isimleri Arp 91 ve Dünya'dan 100 milyon ışık yılı uzaklıktalar.

Kendilerine ait isimleri de şunlar; parlak bir noktaya benzeyen alttaki galaksi NGC 5953 ve oval şekilli galaksi ise NGC 5954.

NASA'ya göre alttaki komşusuna asılıyor. Yerçekiminin aşırı gücü sayesinde iki galaksi böyle bir etkileşime geçmiş.

Astronomlara göre sarmal galaksiler bu şekilde başlayan bir çarpışma sonrası eliptik galaksi diye bilinen yeni bir galaksi oluşturuyor. Bu yeni galaksinin oluşumu yüzlerce milyon yıl süreceğinden NGC 5953 ve NGC 5954'ün eliptik bir galaksi olacağı günlere daha çooook var...

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