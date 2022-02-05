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Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler - Son Dakika

Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler

05.02.2022 11:24
Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler

Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Güneş'in önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi.

Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Güneş'in önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün'ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor.

Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler
Halkalı güzellik Satürn.

İlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.

Uzayda yaşanan nadir anlardan olan Güneş'in önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı. O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti.

Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler
Uzay fotoğrafçısı Mehmet Ergün'ün objektifinden...

Çektiği fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde günün gök bilim görseli ödülünü aldı. Çektiği fotoğrafı en özel kılan detay ise Elon Musk'un SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün o anda uzay istasyonuna bağlı olması.

Uzay merakı doğduğu Niğde'de başlayan Ergün çocukluğunda uzaya bakıp gözlem yapıyordu. 6 yaşına geldiğinde ise babası ile birlikte Almanya'ya taşındı ve burada hayatına devam etti.

Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler
Güneş...

İlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başladı. Daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullanarak uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.

MERAKIM KÖYDE BAŞLADI

Niğde doğumlu astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, "6 yaşında Almanya'ya geldim, uzaya merakım Türkiye'de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızda olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum, çektiğim görüntüler sadece belirli dalga boylarında kameranın sensörü kayıt edilebiliyor. Özel geçişlerin ne zaman olacağını belirli aplikasyonlar sayesinde saniyesine kadar öğrenebiliyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor" dedi.

Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler

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Uluslararası Uzay İstasyonu, Mehmet Ergün, Güneş, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzay Fotoğrafçısı Türk'ten Kareler - Son Dakika


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