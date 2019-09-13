Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi