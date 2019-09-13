Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri
50 dakika önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:33
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