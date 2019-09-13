Son Dakika Haberleri: Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri
Son Dakika Dünya Haber

Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri

50 dakika önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi.

">

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi

Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir
Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]