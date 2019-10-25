Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor. Görevinin oldukça sorumluluk gerektirdiğini belirten Parmitano, ilk kez yalnız çalışarak uzay taşıtı dışında çalışıyor