Son Dakika Haberleri: Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı

Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı

9 dakika önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor. Görevinin oldukça sorumluluk gerektirdiğini belirten Parmitano, ilk kez yalnız çalışarak uzay taşıtı dışında çalışıyor

Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:18 
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