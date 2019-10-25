Uzay Günlükleri: Astronot Parmitano uzay taşıtı dışındaki ilk görevine başladı
9 dakika önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) ikinci görevinde neler yaptığını anlatıyor. Görevinin oldukça sorumluluk gerektirdiğini belirten Parmitano, ilk kez yalnız çalışarak uzay taşıtı dışında çalışıyor
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:18
İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu tırın şoförü ilk kez konuştu: Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi