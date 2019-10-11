Son Dakika Haberleri: Uzay günlükleri: Birleşip Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu istasyonu ziyaret etti
Son Dakika Teknoloji Uzay günlükleri: Birleşip Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu istasyonu ziyaret etti

Uzay günlükleri: Birleşip Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu istasyonu ziyaret etti

49 dakika önce

Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor. Parmitano’nun ekibine Uluslararası Uzay İstasyonu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Hazzaa Al-Mansoori katıldı.

Uzay günlükleri: Birleşip Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu istasyonu ziyaret etti, System.String[]

Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor.


Parmitano'nun ekibine Uluslararası Uzay İstasyonu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronot Hazzaa Al-Mansoori katıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Andrew Morgan, "O, ülkesi için Yuri Gagarin veya Alan Shephard. O, kendi ülkesinden ilk. Bu çok önemli bir olay. Bundan dolayı onu istasyonumuzda ağırlamak bizim için onur." dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Teknoloji

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 
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