Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli? - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorView on euronews.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorView on euronews

Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:24 
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