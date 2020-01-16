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Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorView on euronews.
Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:24
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