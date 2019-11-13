Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews'e anlatıyor.

Parmitano bu hafta, ilk kez yüzde 100 kadın astronotlardan oluşan bir ekibin uzay yürüyüşünü anlattı