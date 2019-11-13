Son Dakika Haberleri: Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews'e anlatıyor.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews'e anlatıyor.

Parmitano bu hafta, ilk kez yüzde 100 kadın astronotlardan oluşan bir ekibin uzay yürüyüşünü anlattı

Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:21 
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