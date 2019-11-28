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Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?
6 saat önce
Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews.
Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:36
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