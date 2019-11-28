Son Dakika Haberleri: Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor? - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?

6 saat önce

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews.

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Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews

Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?

Avrupa Uzay Ajansı, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:36 
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