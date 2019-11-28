Son Dakika › Teknoloji › Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor? - Son Dakika
Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?
6 saat önce
Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdiniz
Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdiniz.
Çok güzel düşünülmüş olanlar; ilginç olanlar... Farklı çok sayıda soruyla karşılaştık. Örneğin 10 yaşındaki Juliette'in "Uzayda 5 duyunuzdan en çok hangisini kullanıyorsunuz?" sorusu ya da "Uzayda nasıl yelleniyorsunuz?" gibi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:41
'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!