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Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor? - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?

6 saat önce

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdiniz

Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?, System.String[]

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdiniz.


Çok güzel düşünülmüş olanlar; ilginç olanlar... Farklı çok sayıda soruyla karşılaştık. Örneğin 10 yaşındaki Juliette'in "Uzayda 5 duyunuzdan en çok hangisini kullanıyorsunuz?" sorusu ya da "Uzayda nasıl yelleniyorsunuz?" gibi.

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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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