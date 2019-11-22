Son Dakika › Teknoloji › Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne? - Son Dakika
Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyor
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bu bölümünde izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.
Parmitano, sosyal medya platformları üzerinden gelen yüzlerce soru arasından lise öğrencisi Maarten Das'ın sorusuna yanıt veriyor. Soru, küresel ısınmayla alakalı; "Uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine çözüm bulmamızda faydalı oluyor mu?"
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:49
Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi