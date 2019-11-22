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Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyorView on euronews

Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:27 
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