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Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyor

Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?, System.String[]

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bu bölümünde izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.


Parmitano, sosyal medya platformları üzerinden gelen yüzlerce soru arasından lise öğrencisi Maarten Das'ın sorusuna yanıt veriyor. Soru, küresel ısınmayla alakalı; "Uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine çözüm bulmamızda faydalı oluyor mu?"

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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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