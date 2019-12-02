Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bu bölümünde izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.



Parmitano, sosyal medya platformları üzerinden gelen yüzlerce soru arasından lise öğrencisi Maarten Das'ın sorusuna yanıt veriyor. Soru, küresel ısınmayla alakalı; "Uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine çözüm bulmamızda faydalı oluyor mu?"