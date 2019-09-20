Son Dakika Haberleri: Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor
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Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor

1 saat önce

Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor.

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Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor. Bu deneylerin bazılarında ise denekler astronotların kendileri oluyor

Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:42 
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