Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor
1 saat önce
Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor.
Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor. Bu deneylerin bazılarında ise denekler astronotların kendileri oluyor
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:42
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