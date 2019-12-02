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Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor

6 saat önce

Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor. Bu deneylerin bazılarında ise denekler astronotların kendileri oluyor

Uzay günlükleri: Uzay İstasyonu'nda astronotlar kendi deneylerine denek oluyor, System.String[]

Dünya'nın yörüngesinde dönen ve çok sayıda astronot ve kozmonotu ağırlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) her yıl yüzlerce deneye ev sahipliği yapıyor. Bu deneylerin bazılarında ise denekler astronotların kendileri.


Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitano, yemek yeme alışkanlıklarını takip eden ve 'nutrition' (Besin) ile 'ISS' kelimelerinden oluşan 'NUTRISS' isimli programı takip ediyor.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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