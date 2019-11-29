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Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

6 saat önce

ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor

Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi', System.String[]

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.


Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor.

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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26 
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