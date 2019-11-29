Son Dakika › Dünya › Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi' - Son Dakika Dünya
Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
6 saat önce
ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.
Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26
Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı