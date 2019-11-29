Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.



Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyor.