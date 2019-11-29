Son Dakika Haberleri: Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi' - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

6 saat önce

ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.

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ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyorView on euronews

Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'

NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:33 
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