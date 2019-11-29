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Uzay Günlükleri: 'Uzayda tamir yapmak adeta açık kalp ameliyatı gibi'
6 saat önce
ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.
ESA astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık misyonu boyunca yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor. Bu bölümde Parmitano, hava geçirmez odada NASA astronotu Andrew Morgan ile birlikte yakında yapacakları uzay yürüyüşünü anlatıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:33
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