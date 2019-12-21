Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Luca Parmitano, mesai içerisinde 24 saatte 16 gün doğumu ve batımı gördüklerini, günlerin çok yavaş ancak haftaların çok hızlı geçtiğini belirtiyorView on euronews