Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor

6 saat önce

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Luca Parmitano, mesai içerisinde 24 saatte 16 gün doğumu ve batımı gördüklerini, günlerin çok yavaş ancak haftaların çok hızlı geçtiğini belirtiyorView on euronews.

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Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Luca Parmitano, mesai içerisinde 24 saatte 16 gün doğumu ve batımı gördüklerini, günlerin çok yavaş ancak haftaların çok hızlı geçtiğini belirtiyorView on euronews

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:12 
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