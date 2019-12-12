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Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?
3 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlarView on euronews.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlarView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:27
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