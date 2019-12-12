Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz? - Son Dakika Dünya

Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

3 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlarView on euronews.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlarView on euronews

Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

Avrupa Uzay Ajansı, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:27 
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