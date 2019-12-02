Son Dakika Haberleri: Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor
Son Dakika Dünya Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor - Son Dakika Dünya

Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor

6 saat önce

Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşmaya devam ediyor

Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor, System.String[]

Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor.


Toplam 6 ay sürecek misyonun 3'üncü ayına giren astronot, bu videosunda vücut içindeki sıvıların dolaşımı ve damar yaşlanması üzerine yaptığı deneyleri anlattı.

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Avrupa Uzay Ajansı, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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