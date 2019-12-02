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Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor
6 saat önce
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşmaya devam ediyor
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor.
Toplam 6 ay sürecek misyonun 3'üncü ayına giren astronot, bu videosunda vücut içindeki sıvıların dolaşımı ve damar yaşlanması üzerine yaptığı deneyleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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