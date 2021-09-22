Uzay Haftası 96 Ülkede 8 Bin Etkinlikle Kutlanacak - Son Dakika

Dünya Uzay Haftası ilk kutlamalarına 6 Aralık 1999'da başladı ve bu yıl Ekim'in ilk haftasına denk gelecek. Tarih: 4-10 Ekim 2021.

Uluslararası bilim ve teknoloji kutlaması olarak bilinen uzay haftasına az kaldı. Space Foundation 'Uzay Birlikte Daha Güzel' mesajı ile 2021 haftasını 'Uzay'da Kadın' başlığı ile duyuruyor.

Bu uluslararası etkinliğe 96 ülke 8000 üzerinde faaliyet ile katılıyor.

Geçen yıl tema 'Ay'dı… "Ay: Yıldızlara Geçit 2020."

Bu yıl ise tema uydular: "Uydular Hayatın Kalitesini Artırır 2021."

Bu haftayı kutlamanın amacı gençlere ilham ve umut vermek, halkı uzay araştırmaları konusunda bilinçlendirmek ve en önemlisi gelecek uzay projeleri için uluslararası ortaklığı desteklemek.

BEN BAŞLADIM BİLE!

Birleşmiş Milletler de temanın seçimine BM Dış Uzay İlişkileri Derneği birimi ile katkıda bulunuyor her yıl. İnsan hayatını olumlu yönde etkileyecek araştırmalara destek vermek elbette hepimizin desteklediği bir konu. Umarız bu yıl da Dünya'nın dört bir yanından inanılmaz fikirler yağar.

Eğitmenlerin bu hafta içi kullanabilecekleri kaynaklara ulaşmaları da çok kolay.

Ben de fen bilgisi koordinatörü olarak bu hafta öğrencilerimin merak duygularını coşturacak, onları heyecan içinde bırakacak bilim ve teknoloji dolu dersler planlamaya başladım bile!

UZAYDAN SELFİE UYGULAMASI: SPELFİE

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