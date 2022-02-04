Uzay Hakkında Çılgın 10 Gerçek - Son Dakika

Uzay, Güneş Sistemi'miz ve galaksiler hakkında hala bilmediğimiz milyonlarca şey var. Uzay geniştir. Kendi Güneş Sistemi'mizde bile henüz tam olarak keşfedilmemiş veya anlaşılmamış milyarlarca yıldız ve gezegeni bilmek imkansız. Uzay hakkında bildiğimiz bazı çılgın gerçekleri sizler için sıraladık.

1. UZAY TAMAMEN SESSİZ

Uzayda atmosfer yoktur, bu da sesin duyulmak için bir aracı veya seyahat yolu olmadığı anlamına gelir.

2-GÜNEŞ KÜLTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN YÜZDE 99,86'INI YER ALIR.

Güneş, Dünya'nın yaklaşık 330.000 katı kütleye sahip Güneş Sistemi'mizdeki kütlenin yüzde 99.86'sını oluşturur. Güneş'in, kütlesinin geri kalanının helyuma atfedildiği, çoğunlukla hidrojenden (çeyrek değerinde) oluştuğunu biliyor muydunuz? Güneş'in bir sesi olsaydı, tüm bu helyumdan yüksek ve gıcırtılı olur muydu?

3. BİR ASTRONOT KIYAFETİ 12.000.000 $

Kıyafet takımının tamamı 12 milyon dolara mal olurken, bu maliyetin yüzde 70'i sırt çantası ve kontrol modülü için. Ancak NASA'nın kullandığı uzay giysileri 1974'te yapıldı. Bunlar bugünkü fiyatlara göre fiyatlandırılsaydı, tahmini 150 milyon dolara mal olacaktı.

4.GÜNEŞ'İN İÇİNE BİR MİLYON DÜNYA SAĞLAYABİLİR

Güneş, içine yaklaşık 1,3 milyon Dünya sığabilecek kadar büyüktür.

5.DÜNYA'DA SAMANYOLU GALAKSİSİNDEKİ YILDIZLARDAN DAHA FAZLA AĞAÇ VAR

Dünya'da yaklaşık üç trilyon ağaç ve galakside yaklaşık 100-400 milyar yıldız var.

6. UZAYDA ELMAS BİR GEZEGEN VAR

"Süper Dünya," yani 55 Cancri e, büyük olasılıkla grafit ve elmasla kaplıdır. Bu gezegene gitmek yaklaşık 40 ışık yılı sürüyor.

7. EVRENDE DÜNYA'DAKİ KUM TANELERİNDEN DAHA FAZLA YILDIZ VARDIR

Evren, kendi galaksimiz Samanyolu'nun çok ötesine uzanır, bu yüzden bilim adamları uzayda yalnızca kaç yıldız olduğunu tahmin edebilir. Ancak bilim adamları, evrenin yaklaşık 1.000.000.000.000.000.000.000.000 yıldız veya bir septilyon içerdiğini tahmin ediyor. Hiç kimse dünyadaki her bir kum tanesini gerçekten sayamazken, Hawaii Üniversitesi'ndeki araştırmacıların tahmin ettiği toplam, yedi kentilyon, beş yüz katrilyon tane civarında bir yerdedir.

8. VENÜS'TE BİR GÜN, BİR YILDAN DAHA UZUNDUR.

Venüs, gününü tamamlamak için 243 Dünya günü süren yavaş bir eksen dönüşüne sahiptir. Venüs'ün Güneş etrafındaki yörüngesi 225 Dünya günüdür, bu da Venüs'te bir yılı Venüs'te bir günden 18 gün daha az yapar.

9. MARS'TA GÜN BATIMI MAVİ GÖRÜNÜYOR

Mars'taki gün batımları da Kızıl Gezegen'den izleyen insana mavimsi görünecektir. İnce toz, gökyüzünün Güneş'in yakınındaki maviyi çok daha görünür kılarken, normal gün ışığı Kızıl Gezegen'in tanıdık paslı toz rengini insan gözünün en çok algılayabileceği renk yapar.

10. GÜNEŞ SİSTEMİ'MİZDEKİ EN SICAK GEZEGEN 450°C'DİR.

Venüs, Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegendir ve ortalama yüzey sıcaklığı 450°C civarındadır. Peki Güneş'e en yakın gezegen Merkür olmasına rağmen neden Venüs en sıcak gezegen? Merkür'ün (sıcaklığı düzenleyen) bir atmosferi yoktur, bu da büyük dalgalanmalara neden olur.

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