Uzay Hukukuna Göre Uzayın Gerçek Sahibi Kim

Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.

Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.

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