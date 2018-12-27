Son Dakika Haberleri: Uzay Hukukuna Göre Uzayın Gerçek Sahibi Kim

Uzay Hukukuna Göre Uzayın Gerçek Sahibi Kim

2 saat önce

Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.

Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:41 Kaynak: Youtube

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