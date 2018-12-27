Uzay Hukukuna Göre Uzayın Gerçek Sahibi Kim
2 saat önce
Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.
Uzayda bulunan tüm gezegenler ve madenlerin kime ait olduğu hakkında hazırlanmış olan uzay hukukuna göre uzay kime ait ve kimler gezegenler üzerinde hak sahibi olabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:41 Kaynak: Youtube
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