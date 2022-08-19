Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek! - Son Dakika
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Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek!

19.08.2022 17:56
Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek!

Uzay, insanlık için birçok bilinmeyene ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi olan evrenin genişleme oranı, artık çözüme yakın.

Teknoloji geliştikçe insanlık ile uzay arasındaki mesafede kısalıyor. Evren, birçok gizeme ev sahipliği yapsa da günden güne soru işaretleri cevaplarını buluyor. Uzay hakkındaki en büyük gizemlerden birisi olan evrenin genişleme oranı, karadelik çarpışmasıyla cevabını bulacak.

Evrenin genişleme oranı, çarpışan karadelikler sayesinde çözülecek

Bilim insanları ilk olarak 1990'ların sonlarında evrenin belirli bir oranda genişlediğini tespit ettiler. Ancak Hubble sabiti olarak adlandırılan evrenin genişleme oranı, şu ana dek kesin bir sonuca ulaşamadı. Bilim insanları, bu güne dek bu oranı farklı sonuçlarda buldu.

James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti!

Space.com'a göre evrenin genişleme oranı için en doğru sonucu verecek bir olayla karşı karşıyayız. Bilim insanları, "spektral sirenler" adı verilen eşleşmeler ile bu oranı daha net hesaplayabilecekler. Çarpışmaya hazırlanan karadelikler ile bu hesaplama yapılacak.

Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek!

İki kara delik çarpıştığında, bilim adamlarının yerçekimi dalgaları dediği uzay-zamanda dalgalamalara neden oluyor. Bilim insanları, bu sinyallerdeki değişiklikleri hesaplayarak evren hızı hakkında en doğru ifadeye ulaşmak istiyorlar.

Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek!

Öte yandan bilim insanları bu olayın evren hızı hakkında tek başına tam ifadeyi vermeyeceğini söylüyorlar. Ek olarak James Webb Uzay Teleskobu, bu konuda en büyük silahlardan birisi. Teleskop, geçtiğimi günlerde bilinen en eski galaksiyi görüntülemişti. Bilim insanları Webb sayesinde bir gün tam bir ifadeye ulaşılacağını düşünüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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