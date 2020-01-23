Uzay mekiğine Afro-Amerikalı astronot adayının adı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzay mekiğine Afro-Amerikalı astronot adayının adı verildi - Son Dakika

Uzay mekiğine Afro-Amerikalı astronot adayının adı verildi

13 dakika önce

ABD'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman, yeni ürettiği uzay mekiğine ilk Afro-Amerikalı astronot adayı Robert H. Lawrence'ın adını verdiğini açıkladı.

Uzay mekiğine Afro-Amerikalı astronot adayının adı verildi, System.String[]

ABD'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman, yeni ürettiği uzay mekiğine ilk Afro-Amerikalı astronot adayı Robert H. Lawrence'ın adını verdiğini açıkladı.

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, şirketten yapılan yazılı açıklamada, Siyah Tarih Ayı anması vesilesiyle Lawrence'in adının, 9 Şubat'ta ilk kez uzaya fırlatılacak "NG-13 Cygnus" model kargo mekiğinde yaşatılmasına karar verildiği belirtildi.

Savaş pilotu Robert H. Lawrence, 1967 yılında ABD Hava Kuvvetlerinin, İnsanlı Yörünge Laboratuvarı programı kapsamında uzaya gönderilmek üzere seçilen astronot adayları arasında yer almıştı.

Ülke tarihinde astronot adayı olarak seçilen ilk Afro-Amerikalı olan 32 yaşındaki Lawrence, aynı yıl "F-104 Starfighter" model savaş uçağıyla yaptığı uçuşta geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Northrop Grumman, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Cygnus kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Northrop Grumman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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