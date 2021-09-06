Üye Girişi
Uzay Para Birimi" Olur mu? İnsanlığın İhtiyacı Var Mı? - Son Dakika

Uzay Para Birimi" Olur mu? İnsanlığın İhtiyacı Var Mı?

06.09.2021 10:48
Uzay Para Birimi

Necati Emir Demiralp yazdı... Ekonomik birimde Yıldız Savaşları yaşanıyor.

Necati Emir Demiralp yazdı...

Ekonomik birimde Yıldız Savaşları yaşanıyor. Uzayın para birimi konusunda yeni fikirler gelmeye devam ediyor...

Yıllar 2013 yılını gösterirken uzayın para birimi konusunda ilk atılım Paypal tarafından "Paypal Galactic" adı altında yapılmıştı. Nakit para transferini uzayda gerçekleştirebilme olanağı sunan Galactic, başta Paypal ve SETI Enstitüsü olmak üzere iki Amerikalı kurum tarafından gerçekleştirildi.

Her ne kadar "para birimi" anlamında geliştirileceği ve fikirlerle pekiştirileceği söylenilse de Ebay'in sahip olduğu Paypal'ın kullandığı para birimini tahmin etmek çok da zor değil.

2013 yılına bir kez daha dönecek olursak eğer 1 Ocak 2013 tarihinde Bitcoin adlı kripto para biriminin 13,56 dolar ile yıla başladığını ve 31 Aralık 2013 tarihinde yılı 731 dolar ile kapattığını görmekteyiz. Henüz o yıllarda nakit paranın çok da önüne geçebileceği düşünülmeyen ve günümüzdeki kadar pahalı veya popüler olmayan kripto para birimi konu uzaya geldiğinde düşünülmüyordu.

5 Aralık 2013 yılında Çin Halk Bankası, Çin finans kuruluşlarının Bitcoin kullanmasını yasaklamıştı. Bu da aslında Paypal'ın uzayda nakit kullanımı açısından büyük bir fırsat demekti.

Kripto Yükseliyor

2013 yılından bu yana 1 Bitcoin 731 dolardan, on binlerce dolara yükselmeyi başardı ve kripto paraların en büyüğü haline geldi. Bunun haricinde sadece büyük işletmeler değil, küçük kurum ve şirketlerde de kripto para ile ödeme yöntemleri çıkmaya başladı ve sonuç olarak kripto para

ciddi bir piyasa haline gelerek yükselmeye devam etti ve devam ediyor.

Para birimi konusunda atılımlar ciddi şekilde başlıyor... Ağustos 2017'de Blockstream adlı şirket Bitcoin servisleri için uzaya ilk uydusunu fırlatmıştı.

Yıllar 2021'i gösterdiğinde ise yine Blockstream'in birden fazla Bitcoin nodu bulunmakta. BitMEX, bitcoinin uzaya gitmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladıklarından hemen sonra ise SpaceX'in CEO'su Elon Musk uzaya Dogecoin'i göndereceklerini ve Doge'un bir ilk olacağını söyledi.

BitMEX ise "Köpekli paraya karşı değiliz, yalnızca oraya ilk önce Bitcoin'i götürmenin doğru olacağını düşündük" diyerek bir açıklama paylaştı. Bunun üzerine Elon Musk "yeni bir uzay yarışı başladı!" diyerek yanıt verdi.

Hemen bunun üzerine, 10 gün sonra Bitcoin ve Etherium kripto para birimleri uzaya yeni nodlar çıkaracağını ve bu projeyi SpaceX ile gerçekleştireceklerini belirttiler. Bu Bitcoin için bir fazlası iken Etherium'un ilk node projesi oldu.

Tekel Birimler

Her ne kadar bazı düzenlemelerle farklı ülkeler kripto paraları kontrol altına almaya çalışsa da birçok anlamda çok da mümkün olmayan bir yasaklama çalışması yürütüldü. Birimlere ve şirketlere genel anlamda baktığımızda uzayın para birimiyle ilgili bir Amerikan tekelinin olduğu görülmekte. Bunun birçok sebebi olmakla beraber bunun devlet kurumlarınca değil özel şirketlerin de dahil olmasıyla beraber daha da garip sayılabilecek tartışmalar ortaya çıktı.

Uzayın para birimi nakit veya kripto para ayrımına rağmen bir tek konuda ortak nokta sağladı. Uzun sayılabilecek zamandır uzay konusunda büyük atılımlar sergileyen birçok araştırmada öncü gelen Amerika para birimi konusunda da bir ilk olma yolunda ilerliyor.

Bunun haricinde bunun devletler arası bir yarış değil, şirketler arası bir piyasa rekabeti olması işi daha da ilginç kılıyor. Bu konuda hedefleri olan farklı ülkelere nazaran daha baskın olan Amerikan şirketleri kendini para birimi konusunda kamuoyuna kabul ettirme çabası içerisine giriyor.

Uzayın para birimiyle alakalı yine önemli şeylerden biri her ne kadar Paypal misyon anlamında nakit gönderimini sağlamaya çalışsa da uzayda paranın "nakit" olarak kullanılmayacağı konusunda hem fikir. Kendi birimini yaratabilme çalışmalarının hala içerisinde olması bu konuda hala ne kadar istekli olduklarını göstermekte. En nihayetinde bir Ebay alt şirketi olan Paypal'ın da Blue Origin gibi ortak yöneticiye sahip olduğu bir uzay şirketi olduğunu unutmamak ve şanslarını bu konuda küçümsememek gerekir.

Uzay Para Birimi Olur mu? İnsanlığın İhtiyacı Var Mı?

Yıldız Savaşları, Bitcoin, Kripto, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzay Para Birimi' Olur mu? İnsanlığın İhtiyacı Var Mı? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı 11:10 Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı 10:59 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor 10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu 10:40 Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor 10:29 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü 10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi 10:11 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler 09:38 Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler

Son Dakika Haberleri
11:09 Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor
11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor         
11:10
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı         
10:56
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi         
10:24
Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti         
10:14
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı         
09:48
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:16:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzay Para Birimi" Olur mu? İnsanlığın İhtiyacı Var Mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement