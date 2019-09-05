Uzay Parkı
34 dakika önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:03 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Uzay Parkı"
Jong-Shik Won'un yönettiği animasyon filmi "Uzay Parkı", genç Suha ile tanıştığı uzay bahçıvanı Omu'nun macerasını konu alıyor.
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