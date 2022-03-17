Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı

17.03.2022 08:50

Bethesda Games Studios, Çarşamba günü bir sonraki oyunu Starfield'ın dünyasına ve mekaniğine yeni bir bakış sundu. Bethesda Softworks resmi YouTube hesabında paylaşılan videoda çok az oynanış gösterilse de, oyuncuların bu yıl içinde oynayacakları karakterleri, yoldaşları ve evrenin gizemleri hakkında fikirler edindi.

Starfield oyun yönetmeni Todd Howard, tasarım yönetmeni Emil Pagliarulo, baş görev tasarımcısı Will Shen ve baş sanatçı Istvan Pely bilim kurgu rol yapma oyununun birkaç unsurundan bahsetti. Starfield'ın eski hardcore RPG'lere benzer karakter derinliği içereceğinden bahsedildi ve stüdyonun oyuncu tarafından oluşturulan karakterlerinde ciddi şekilde seviye atladığını da belirtti.

STARFIELD'DAN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Bethesda Softworks'ün YouTube hesabından paylaştığı videonun açıklamasında, "Bethesda Game Studios'taki ekip en son zengin, sürükleyici ve çekici RPG deneyimine nasıl yaklaşıyor? Çekirdek DNA'larını Starfield ile yeni nesil konsollara nasıl getiriyorlar? "Into the Starfield: Made for Wanderers"da Oyun Direktörü Todd Howard, Tasarım Direktörü Emil Pagliarulo, Baş Görev Tasarımcısı Will Shen ve Baş Sanatçı Istvan Pely'den yeni bilgiler edinin ve gelecek bölümler için gözünüzü dört açın." sözlerine yer verdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı

STARFIELD NE ZAMAN ÇIKACAK? HANGİ PLATFORMA ÇIKACAK?

Bethesda'nın geliştirip yayınlayacağı Starfield, yalnızca Xbox Series X/S ve PC'ye 11.11.2022'de geliyor. Starfield'ı Xbox Game Pass üyeliği ile ilk günden erişim sağlayabilirsiniz.

YORUMLAR
500

Bethesda, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
09:08 MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün kazananı Eray oldu
09:03 MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödül heyecanı! Gecenin kazanını Eray oldu
08:48 Galatasaray'ın Prensi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi olduğu iddia edildi
08:44 Apar topar hastaneye kaldırılan Wanda Nara'nın hastalığıyla ilgili sevenlerini yıkan iddia: Lösemi teşhisi konuldu
08:33 Nilsu Berfin Aktaş, kimselere söylemeden boşandı
08:29 Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız boşandı
08:31 Halkın, FETÖ'ye ve hain darbe planına tokat gibi bir cevap vermesinin üzerinden tam 7 yıl geçti! İşte 15 Temmuz gecesi tüm yaşananlar
08:27 Tarihi direnişin 7. yılı! İşte 15 Temmuz gecesi tüm yaşananlar
08:14 Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük çelme! Dünyaca ünlü yıldızı elinden kapıyor
08:09 Ortalık karışacak! Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 09:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Uzay RPG oyunu Starfield'dan meraklandıran yeni fragman yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement