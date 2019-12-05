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Uzay teknolojileri test merkezi açıldı

6 saat önce

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen 'Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı' projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerinin yapılacağı 'ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı' sisteminin...

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ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen 'Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı' projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerin testlerinin yapılacağı 'ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı' sisteminin açılışı yapıldı.

Kahramankazan'da bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da katıldı. Açılışta konuşan Ağbal, test merkezinde uzay teknolojileri alanında önemli çalışmalar yapılacağını söyleyerek, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve rekabetçiliğinin artırılması için başta imalat sanayi olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını bildirdi. Ağbal, "Ekonomide kaydedilen tüm gelişmelerin arkasında yıllardır sürdürülen büyük bir emek ve gayret var. Özellikle Ar-Ge alanında önemli ilerlemeler kaydettik. 2002 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı 0,52 düzeyindeyken, şimdi yüzde 1,03 ile 1,05 seviyelerinde. Bu yeterli mi, değil aslında. 2023 hedefimiz bunu yüzde 1,8'e çıkarmak. İnşallah özel sektör, üniversite ve kamunun Ar-Ge harcamalarını artıracağı önemli bir hamle dönemi olacak. 11'inci Kalkınma Planı'nda hedefimizde özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payının artmasını da önemsiyoruz" dedi.

ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenen tesis hakkında bilgi verdi.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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