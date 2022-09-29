ABB, uzay teknolojileri etkinliğine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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ABB, uzay teknolojileri etkinliğine ev sahipliği yapacak

29.09.2022 13:02
ABB, uzay teknolojileri etkinliğine ev sahipliği yapacak

Uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve insanlığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen NASA Space Apps Challenge Hackathonu, bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ev sahipliğinde yapılacak.

Uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve insanlığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen NASA Space Apps Challenge Hackathonu, bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ev sahipliğinde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bu yıl 11'incisini düzenlediği ve dünyadaki çevre sorunlarının çözülmesi, uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve insanlığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen NASA Space Apps Challenge Hackathonu, Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinliğe Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay, Plan-S, Türksat, ODTÜ ve ASELSAN gibi kurumlar destek verecek.

1-2 Ekim'de yapılacak ve takımların kesintisiz 48 saat boyunca yarışacağı organizasyonda katılımcılar, Space Apss web sitesinde paylaşılan verilerden yararlanarak belirlenen konular hakkında proje üretecek.

Kazananlar NASA roket fırlatma etkinliğine gidecek

En az 2, en çok 6 kişilik takımlar, 48 saatlik sürenin sonunda projelerini yerel jüriye sunacak. Dereceye giren takımlar, küresel finalde yarışmaya hak kazanacak ve projeleri NASA tarafından incelenecek. Küresel finalin kazananı, NASA tarafından bir uzay istasyonuna roket fırlatma etkinliğine davet edilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler, "https://spaceapps.odtuggt.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB, uzay teknolojileri etkinliğine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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