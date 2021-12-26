Uzay teleskobu 1 ay sonra yörüngeye ulaşacak - Son Dakika

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı..

İlk olarak 2018'de fırlatılması planlanan, ancak önce teknik zorluklar

ardından da Covid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, James Webb Uzay Teleskobu'nun Fransız Guyanası'nda bulunan Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketi ile uzaya fırlattı.

Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb

Teleskobu'nun fırlatılma anı NASA'nın web sitesi üzerinden canlı yayınla verildi.

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Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak.

Webb Telekosbu'nun, güneş sistemiyle soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi bekleniyor.