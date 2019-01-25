Son Dakika Haberleri: Uzay Üssü Gibi Hastane

Uzay Üssü Gibi Hastane

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapımı devam eden 150 yataklı yeni devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı.

Uzay Üssü Gibi Hastane, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapımı devam eden 150 yataklı yeni devlet hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı.

2016 yılında Erbaa ilçesinde yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesinin 95'i tamamlandı. Devlet Hastanesinin Mart ayında hizmete girmesi bekleniyor. Hastanenin yüzde 95'inin tamamlandığını söyleyen Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş, "Geçici kabul de yapılmış durumda. İnşallah bizim niyetimiz Mart'ın sonuna kadar taşınmak. Bunun için de maddi kaynaklar bakanlık tarafından sağlandı. Sadece malzeme, mobilya ve tıbbi aletler konusunda firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte. Bu görüşmelerimizi de en yakın zamanda bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu görüşmelerden sonra bu malzemelerin hastanemize taşınması ve hastanemize yerleştirilmesi safhası var. Bu da yaklaşık bir, bir buçuk ay içerisinde olacak inşallah" dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise "Burada yeni bir imar planı uyguluyoruz. Yeni bir altyapı çalışması yapıyoruz. Kanalizasyon altyapımız, su altyapımız, elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı tamamlanmış durumda. Hastanemizle koordineli haldeyiz. Taşınmasıyla beraber vatandaşlarımızın hastaneyi daha iyi, daha konforlu kullanması için hem minibüs hatları, hem yolun kaplanması ve diğer eksiklerin tamamlanması eş güdüm halinde hastanemiz açıldığında belediye hizmetleri burada tamamıyla bitmiş olacak" şeklinde konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, Yenikadinda Gösterme, Yerel, Sağlık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:34:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzay Üssü Gibi Hastane
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]