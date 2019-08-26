Son Dakika Haberleri: Uzay yarışı: En fazla uyduya sahip ülkeler hangileri?
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Uzay yarışı: En fazla uyduya sahip ülkeler hangileri?

44 dakika önce

Bugün dünya yörüngesinde 1,950 sayıda aktif uydu bulunuyor. Maliyetlerin azalması, daha fazla ülkenin uzay teknolojilerine yönelmesi, yeni tür internet bağlantıları, bilimsel çalışmalar, askeri kullanım ve iletişimin diğer alanlarındaki ihtiyaçlar nedeniyle yakında bu sayı katlanarak artacak.

Uzay yarışı: En fazla uyduya sahip ülkeler hangileri?, System.String[]

Bugün dünya yörüngesinde bin 957 adet aktif uydu bulunuyor. Maliyetlerin azalması, daha fazla ülkenin uzay teknolojilerine yönelmesi, yeni tür internet bağlantıları, bilimsel çalışmalar ve iletişimin diğer alanlarındaki kullanımı nedeniyle yakında bu sayı katlanarak artacak.


Bu da yeni bir uzay yarışının başlama işareti olarak görülüyor ve her yıl hızla büyüyen ekonomik bir pasta olacağı anlamına geliyor. Özellikle bazı devletlerin ve şirketlerin uzay turizm ve uzay madenciliği alanlarında ciddi adımlar atacağı öngörülmekte.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:45 
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