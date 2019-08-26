Uzay yarışı: En fazla uyduya sahip ülkeler hangileri?

Bugün dünya yörüngesinde bin 957 adet aktif uydu bulunuyor. Maliyetlerin azalması, daha fazla ülkenin uzay teknolojilerine yönelmesi, yeni tür internet bağlantıları, bilimsel çalışmalar ve iletişimin diğer alanlarındaki kullanımı nedeniyle yakında bu sayı katlanarak artacak.



Bu da yeni bir uzay yarışının başlama işareti olarak görülüyor ve her yıl hızla büyüyen ekonomik bir pasta olacağı anlamına geliyor. Özellikle bazı devletlerin ve şirketlerin uzay turizm ve uzay madenciliği alanlarında ciddi adımlar atacağı öngörülmekte.