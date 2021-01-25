Uzay Yolu Oyuncusunun Külleri Uzay İstasyonu'na Nasıl Gizlice Sokuldu? - Son Dakika

Star Trek oyuncusu James Doohan'ın küllerinin, video oyunu geliştiricisi Richard Garriott tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kaçırıldığı iddia edildi.

Doohan, Star Trek'in USS Enterprise'ın mühendisi Montgomery "Scotty" karakterini canlandırdı.

Kanadalı aktör 2005 yılında 85 yaşında vefat etti fakat küllerinin bulunduğu kabın uzaya gönderilmesiyle bu hayali gerçek oldu.

Garriott, 2008 yılında bir astronot olarak 12 günlük kendi kendini finanse eden bir görev sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk özel vatandaşlardan biriydi.

Yeni bir röportajda Garriott, The Sunday Times'a aktörün oğlu Chris Doohan'ın kendisiyle nasıl temasa geçtiğini ve babasının UUİ'ye gitmeyi istediğini söyledi.

BÜROKRASİ İÇİN ZAMAN YOKTU

Garriott kendisine sunulan öneriyi kabul etti ve Doohan'ın küllerini aldı fakat zaman kısıtlamaları nedeniyle, istasyona ekstra nesneler getirmek için gerekli resmi süreci atlamak zorunda kaldı.

Garriott, "tamamen gizli" bir görev olduğunu söylediği kabın içinde, Doohan'ın birkaç fotoğrafını, içinde küllerinin bir kısmını UUİ'ye kaçırdı. İstasyonun Columbus modülünün zeminindeki kaplamanın arkasındaki kartlardan birini gizlice saklayarak uzaya çıkardı.

Ailesi, küllerin oraya götürülmesinden çok memnundu ama bu konuyu kamuya açık bir şekilde uzun süre konuşamadığımız için hepimiz hayal kırıklığına uğradık dendi.

Bildirildiğine göre ikinci bir anı kutusu Gariott tarafından uzaya fırlatılırken, üçüncüsü merhum oyuncunun oğluna iade edildi.

2012'de, bir SpaceX roketinde Doohan'ın küllerinden oluşan ayrı bir koleksiyon fırlatıldı.

Times'a konuşan Doohan'ın oğlu, babası adına risk aldığı için Garriott'dan övgü ile bahsetti. Yayında şunları söyledi:

"Richard, 'Bu sessizliğimizi bir süreliğine korumalıyız' dedi. Bu deneyim ailem için çok önemliydi ve babam için eminim bu deneyim çok önemli olurdu. Babamın üç tutkusu vardı: uzay, bilim ve trenler. Hep uzaya gitmek isterdi."