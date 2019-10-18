Son Dakika Haberleri: Uzay yürüyüşünü ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yaptı
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Uzay yürüyüşünü ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yaptı

1 saat önce

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nde (NASA) görevli astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, kadınlardan oluşan bir ekipte uzay yürüyüşü gerçekleştirerek bir ilke imza attı. NASA, tarihe geçen uzay yürüyüşünü canlı yayınladı

Uzay yürüyüşünü ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yaptı, System.String[]

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nde (NASA) görevli astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, kadınlardan oluşan bir ekipte uzay yürüyüşü gerçekleştirerek bir ilke imza attı. NASA, tarihe geçen uzay yürüyüşünü canlı yayınladı.


ABD'li kadın astronotlar Koch ve Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için Greenwich saatine göre öğlen 11.38'de bir yürüyüş gerçekleştirdi. İkili, uzay mekiği iletişim görevlisi Stephanie Wilson'ın mesajıyla istasyondaki güç kontrol mekanizmasında bulunan BCDU adlı bir bataryayı değiştirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:27 
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