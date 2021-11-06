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Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç - Son Dakika

Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç

06.11.2021 12:46

Uzaya çıkan Fransız astronot Thomas Pesquet, Dünya'ya baktığında gördüklerini anlattı. Dünya'daki iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin korkutucu boyutlara geldiğini söyleyen astronot, bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkelerin son dönemde geriye döndürmek için çaba gösterdiği iklim değişikliği ve küresel ısınma artık saklanamayacak boyutlara geldi. Uzaya çıkan Fransız astronot Thomas Pesquet de Dünya'ya baktığında korkunç bir manzarayla karşılaştığını ifade etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, insanların dünyada doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile çok daha gözle görünür hale geldiğini aktardı.

KİRLİLİK NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Uzay istasyonundan dünyanın "kırılganlığını" açıkça gözlemleyebildiklerini, insanların doğaya verdiği tahribatı, bunun hava ve nehirlerde yol açtığı kirliliği net bir şekilde gördüklerini söyleyen Pesquet, Macron'a, "Ne yazık ki durum bu Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

"ÇIPLAK GÖZLE GÖRDÜK"

Yunanistan, Fransa'nın güneyi ve Kanada'da olduğu gibi geniş bölgelerde meydana gelen yangınlara, Kaliforniya'da olduğu gibi yangınların sebep olduğu büyük duman bulutlarına tanıklık ettiklerini söyleyen Thomas Pesquet, "Buradan, çıplak gözle alevleri gördük" dedi.

"4 - 5 YIL ÖNCESİNE GÖRE FARK BÜYÜK"

Görüşmede Macron, Fransız astronota gözlemlerinin 2016 yılındaki ilk misyonundan farklı olup olmadığını sordu. Soruyu "evet farklı" sözleriyle yanıtlayan astronot Pesquet, iklim konusunda yaşanan değişimin "alarm verici" düzeyde hız kazandığını, bunun kendisini "şoke ettiğini" kaydetti.

Pesquet, her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar, rekorlar kırıldığını vurgularken, "Ve bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım misyona kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum" diye konuştu.

Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca ağzından bu sözler döküldü: Gördüğüm şey korkunç
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç

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Son Dakika Teknoloji Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç - Son Dakika
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