Uzaya Çıkan İlk İnsan Gagarin'in Şahsi Eşyaları Satışa Çıkarıldı
1 saat önce
Uzaya çıkan ilk insan Rus Kozmonot Yuri Gagarin'e ait roket şeklindeki siyah renkli bir kalem ve diğer eşyaları satışa çıkarıldı.
Uzaya çıkan ilk insan Rus Kozmonot Yuri Gagarin
'e ait roket şeklindeki siyah renkli bir kalem ve diğer eşyaları satışa çıkarıldı.
Fransız Cazo Müzayede Evi, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in roket şeklindeki kalemini ve bir dizi özel eşyalarını açık arttırmaya çıkardı. Müzayede evi, üzerinde "SSCB, Eylül
1959" notunun bulunduğu siyah kalemle birlikte, Gagarin'in Rus denizcilere yolladığı yeni yıl kutlama mesajı ile 12 adet fotoğrafını satışa çıkacak.
Kalemin ve kutlama mesajının değerinin 15 ile 20 bin euro, 12 adet fotoğrafın değerinin ise 7 bin euro olarak belirlendiği bildirildi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:15 Kaynak: İHA
Yuri Gagarin'in Şahsi Eşyaları Satışa Çıkarıldı
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