Uzaya çıkan ilk siyahi Afrikalı olacaktı; motosiklet kazasında hayatını kaybetti
1 saat önce
Güney Afrikalı Mandla Maseko uzaya çıkan ilk siyasi Afrikalı olacaktı. Ancak 30 yaşındaki Maseko hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:37
Güney Afrikalı Mandla Maseko uzaya çıkan ilk siyahi Afrikalı astronot olacaktı. Ancak 30 yaşındaki Maseko hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Uzaya gitmeye hak kazanan ilk siyahi Afrikalı, motosiklet kazasında öldü
Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı
Disney yıldızı Cameron Boyce, uykuda hayatını kaybetti
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor