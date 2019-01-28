Son Dakika Haberleri: Uzaya Çıkanların Yaşamış Olduğu Sorunlar

Uzaya Çıkanların Yaşamış Olduğu Sorunlar

1 saat önce

Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.Hepinize iyi seyirler dilerim.

Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.

Hepinize iyi seyirler dilerim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:21 Kaynak: Youtube

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