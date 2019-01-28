Uzaya Çıkanların Yaşamış Olduğu Sorunlar

Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.Hepinize iyi seyirler dilerim.

Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.



Hepinize iyi seyirler dilerim.

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