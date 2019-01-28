Uzaya Çıkanların Yaşamış Olduğu Sorunlar
1 saat önce
Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.Hepinize iyi seyirler dilerim.
Uzaya çıkan astronot veya kozmonotların çıkış süresince ve çıktıktan sonra yaşamış oldukları sağlık ile ilgili yaşamış oldukları etkileri sizlere bu videoda sundum.
Hepinize iyi seyirler dilerim.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:21 Kaynak: Youtube
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