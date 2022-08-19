Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor - Son Dakika
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Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor

19.08.2022 21:50
Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirterek, "Bakalım ülkemizi gururla uluslararası uzay istasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak. İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız dedi.

Saklıkent- Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliğinin açılış programında konuşan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum'un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa'nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum'da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece Dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurumda imza atılacak diye konuştu.

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU

Tüm Türkiye'den şu ana kadar ki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Varank, hükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlattı.

"Milli gözlem uydumuzu inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonunda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu süre bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Mustafa Varank, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor - Son Dakika

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