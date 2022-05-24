ANKARA-UZAYA GİDECEK TÜRK ADAYLARDA ARANACAK KRİTERLER BELİRLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' projesinin detayları açıklandı. Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk uzay yolcusu ile ilgili aranılan kriterler açıklandı. 'uzaya.gov.tr' adresinden yapılacak başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen 2 adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı'ndan uzaya gönderilcek Türk uzay yolcusunda aranacak kriterler açıklandı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzayda olacak Türk yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede ingilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerektiği belirtildi. Başvuru yapacak adayların 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 155/95'in altında bulunması gerekitiği aktarıldı.

Ayrıca başvuru yapacak adayların her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platin/vida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması, alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmaması, epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.

DEĞERLENDİRME SONRASI MÜLAKAT

İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak. Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.

TÜRK BİLİM İNSANLARININ DENEYLERİ UZAYDA

Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek. Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkanı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak.

TUA VE MİLLİ UZAY PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı daha sonra Milli Uzay Programı'nı oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendi. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ortaya konulduğu Milli Uzay Programıyla; ay görevi, yerli uydu, bölgesel konumlama, uzay limanı, uzay havası, uzay nesneleri, uzay sanayisi, uzay teknolojileri geliştirme bölgesi, uzay farkındalığı, Türk uzay yolcusu hedefleri belirlendi. (DHA)