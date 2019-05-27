Son Dakika Haberleri: Uzaya giden rokete şimşek çarptı

Uzaya giden rokete şimşek çarptı

5 saat önce

Rusya'nın Mirni kentinden fırlatılan Soyuz 2 roketine kalkışı esnasında şimşek çarptı.

Uzaya giden rokete şimşek çarptı, System.String[]
Rusya'nın Mirni kentinden fırlatılan Soyuz 2 roketine kalkışı esnasında şimşek çarptı.

Rusya'nın Mirni kentindeki Plesets Cosmodrome tesislerinde Glosnass model konum bulma ve haritalandırma uydusu Soyuz 2 roketiyle fırlatıldı. Fırlatmadan kısa süre sonra rokete şimşek çarptığı gözlendi. Roket, şimşekten etkilenmeden rotasında ilerlemeye devam etti. Yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre rokette ve uyduda bir hasar olmadığı kaydedildi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:21 Kaynak: İHA
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