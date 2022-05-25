Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında bir Türk vatandaşının uzaya gönderilme sürecinin resmen başladığını "Evet artık o vakit geldi" sözleriyle duyurdu. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu'nun, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biri olduğunu ve bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderileceğini belirten Erdoğan, adaylarda aranacak özellikleri de tek tek saydı.

"31 BİN KİŞİ BAŞVURDU"

Milyonları heyecanlandıran haber sonrasında başvurular başladı. Bugün bir etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak, fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

BAŞVURU YAPMAK İÇİN HANGİ SAĞLIK KRİTERLERİ GEREKİYOR?