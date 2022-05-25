Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında bir Türk vatandaşının uzaya gönderilme sürecinin resmen başladığını "Evet artık o vakit geldi" sözleriyle duyurdu. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu'nun, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biri olduğunu ve bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderileceğini belirten Erdoğan, adaylarda aranacak özellikleri de tek tek saydı.
"31 BİN KİŞİ BAŞVURDU"
Milyonları heyecanlandıran haber sonrasında başvurular başladı. Bugün bir etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,
- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
- Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak, fakültelerinden birini bitirmiş olmak,
- Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,
- İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
BAŞVURU YAPMAK İÇİN HANGİ SAĞLIK KRİTERLERİ GEREKİYOR?
- Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,
- Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,
- Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,
- Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,
- Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,
- Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),
- Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,
- Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,
- Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,
- Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
- İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
- Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,
- Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,
- Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,
- Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,
- Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,
- Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,
- İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
- Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:
- Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak,
- Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak,
- Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak,
- Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.