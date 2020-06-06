Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot "ARAT" - Son Dakika

Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot "ARAT"

Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot "ARAT" 4 ayaklı robot "ARAT" uzaya gitmek istiyor Akınrobotics tarafından üretilen 4 ayaklı robot projesi "ARAT" zorlu arazi şartlarında, arama-kurtarma faaliyetlerinde, madende ve hastanelerde kullanılabiliyor.

Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot "ARAT"

4 ayaklı robot "ARAT" uzaya gitmek istiyor

ANKARA - Akınrobotics tarafından üretilen 4 ayaklı robot projesi "ARAT" zorlu arazi şartlarında, arama-kurtarma faaliyetlerinde, madende ve hastanelerde kullanılabiliyor. ARAT'ın en büyük hayaliyse, uzaya giden ilk Türk robot olmak.

Yazılım markası olan Akınsoft tarafından kurulan ve dünyanın ilk insansı robot fabrikası olma özelliğini taşıyan Akınrobotics, Türkiye'de bilim ve insanlık için robot üretmeye devam ediyor. Şirket son olarak 4 ayaklı robot projesi olan "ARAT"ı tanıttı. Akınrobotics tarafından üretilen ve 30 kilogram ağırlık, 70x60x40 santimetre gövde ölçülerine sahip olan ARAT, 12 adet 27 nanometre torkunda ve 150 rpm (dakikadaki devir sayısı) hızında tümüyle şirket tasarlanıp üretilen motorlardan oluşan eklem yapısı bulunuyor. Ayrıca esnek hareketlere olanak sağlayan geniş çalışma açısı, eyro sensörü ile ortama göre çalışan adaptif denge algoritması, darbelere karşı denge koruma algoritması gibi birçok özelliğe sahip olan ARAT, Wi-Fi joystick ile uzaktan kontrol olanağı, 1 megabit hızında çalışan canbus master slave haberleşme mimarisi gibi birçok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerinde lityum iyon pil ve 63 sensör bulunan ARAT, yeni özellikler eklenerek geliştirilmeye devam ediyor.

"Erişilmesi güç yerlerde kullanılacak"

ARAT'ın özelliklerinden bahseden Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, "ARAT, 30 kilogram ağırlığında, 70 santimetre boyunda, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robot. Bu robotumuz arazi şartlarında, arama kurtarma işlemlerinde, madenlerde insanların erişmesi zor olan yerlerde ya da pandemiden dolayı insanların erişmesi tehlikeli olan yerlerde kullanmak için tasarladığımız bir robottur" ifadelerini kullandı.

"ARAT her koşulda kullanılabilecek"

ARAT'ın çalışma alanları hakkında bilgiler veren Demir, "Dünyadaki çalışmalar, tekerlekli robotlar ve iki ayaklı (Bpet) robotlar üzerine yapıldı. Ancak bu robotlar arazi şartlarında denge ve ilerleme konusunda belirli sıkıntılar yaşıyor ancak 4 ayaklı robotlar bu konuda denge problemini daha rahat çözebilmekteler. Bu konuda biz AR-GE çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmaları engebeli arazilerde daha rahat kullanabiliyor olacağız. Bunlar; bahsettiğimiz madenlere inebilme olabilir, yüksek arazi şartları olabilir, insanların erişmesi sıkıntı olabilecek hastane ve benzeri noktalar olabilir. Bu noktalarda üzerine entegre edilen kameralar ve ses sistemiyle uzaktan bağlantı yapılabilir ve görüntü alınabilir. Bu şekilde birçok noktaya erişilerek görevler yerine getirilecek" aktarımında bulundu.

"Sayamayacağım birçok robot projesi yürütüyoruz"

Akınrobotics tarafından yürütülen projelerden bahseden Demir, "Burada garson serimiz, ada robotlarımız var. Mini adamız var; Havalimanlarında, otellerde, restoranlarda kullanılması için tasarladığımız. Akıncı robotlarımız var Bpet iki ayaklı, bunun dışında robot kol projelerimiz var, temizlik robotu projelerimiz ve sayamayacağım birçok çalışmayı yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bugüne kadar robotlarla buluşturduk ve en iyilerini yapmaya devam edeceğiz"

Akınrobotics olarak Türkiye'yi robotlarla buluşturduklarını kaydeden Demir, "Biz Akınrobotics olarak Türkiye'yi bugüne kadar robotlarla buluşturduk ve en iyilerini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"En büyük hayalim uzaya giden ilk Türk robot olmak"

En büyük hayalinin uzaya giden ilk Türk robot olmak istediğini söyleyen ARAT, "Türkiye'nin insansız sistemlere yönelik ilgisi artıyor. Başta ben Miniada öncülüğünde tüm ülkede robotlar yaygınlaşacak" dedi.

Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot ARAT

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot 'ARAT' - Son Dakika

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