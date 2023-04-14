Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli - Son Dakika
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Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli

14.04.2023 10:10

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, uzaya gönderilmesine 28 saniye kala hava şartları nedeniyle iptal edilerek başka bir tarihe ertelendi. Canlı yayında İMECE'nin fırlatılmasını dört gözle izleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Daha önce iki kez ertelenen İMECE'nin uzaya fırlatılması, bugün Türkiye saati ile 09.48'de gerçekleştirilecekti. ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanan İMECE, hava koşullarındaki olumsuz gelişmelerden dolayı fırlatmaya 28 saniye kala bir kez daha ertelendi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Canlı yayında törene katılan ve büyük bir heyecan yaşayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Haberi alan Akar'ın moralinin bozulduğu görüldü. Varank ise "28 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelenmek durumunda kaldı. İnşallah en kısa sürede uydumuzu yörüngesinde görmek istiyoruz. Heyecanlıydık, şu anda buruk bir an yaşıyoruz. Geç olsun güç olmasın diyelim" dedi.

YENİ TARİH BELİRLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için yeni bir tarih belirlenecek.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: bizimkilerin yakasında uzay yazıyor ama fırlatan abd. başkasının eline bakarsan adama böyle yaparlar. 28 saniyede rüzgar çıktı haydaaa seçimden sonra fırlatırsınız sayın türkler. Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörle mücadele' vurgusu Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörle mücadele' vurgusu Türkiye nefesini tuttu! İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, bugün uzaya gönderiliyor Türkiye nefesini tuttu! İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, bugün uzaya gönderiliyor

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzaya gönderilmesi için hazırlıklar yapılan İMECE'ye 28 saniye kala rüzgar engeli - Son Dakika
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