Uzaya ilk ticari misyon başladı - Son Dakika
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Uzaya ilk ticari misyon başladı

08.04.2022 22:16
Uzaya ilk ticari misyon başladı

Sadece sivillerden oluşan 4 kişilik ekip SpaceX roketiyle Florida'dan uzaya fırlatıldı.

Sadece sivillerden oluşan 4 kişilik ekip SpaceX roketiyle Florida'dan uzaya fırlatıldı. Bu seyahat için milyonlarca dolar ödeyen uzay turistleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel çalışmalara katılacak.Tamamen özel girişimle organize edilen ilk uzay misyonu, SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasıyla başladı.

NASA'nın Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılan roket dört kişi taşıyor. 55 milyon dolarlık bilet parasını ödeyen ABD'li emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe ile bu ekibi komuta eden eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün kalacak ve bilimsel projelerde görev alacak. Ekibi uzaya taşıya roket SpaceX'e ait olsa da, misyonu Axiom Space şirketi üstleniyor.

NASA tarafından memnuniyetle karşılanan misyon "Alçak Dünya Yörüngesi"nin ticarileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. NASA Başkanı Bill Nelson fırlatmadan hemen önce yaptığı açıklamada, "ticareti uzaya taşıyoruz" dedi.

Uzay yolcularının fırlatılma anları ve uzay mekiği içerisindeki görüntüleri canlı olarak yayınlandı. Fırlatmadan bir süre sonra yolcuların bulunduğu Dragon kapsülünün roketten ayrılarak bir sonraki aşamaya geçildiğine dair bilgi ve görüntüler paylaşıldı.

Her şey planlandığı gibi gibi giderse söz konusu dört kişi, 20 saatten fazla sürecek bir uçuşun ardından Cumartesi günü dünyadan 400 kilometre mesafede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.

Reuters, AFP/ GY, ET

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Uluslararası Uzay İstasyonu, Florida, NASA, Uzay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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